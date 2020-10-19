Kayseri basınının 110. yılında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandılar - Son Dakika

Kayseri basınının 110. yılında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandılar

19.10.2020 11:09
Kayseri basınının 110. yılında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandılar, System.String[]

Dağcılar, Merhum gazeteci Yunus Bekir tarafından Kayseri'de çıkarılan ilk gazete olan Erciyes'in 110. çıkış yıl dönümünde Orta Anadolu'nun en yüksek noktası olan Erciyes Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdi.

Dağcılar, Merhum gazeteci Yunus Bekir tarafından Kayseri'de çıkarılan ilk gazete olan Erciyes'in 110. çıkış yıl dönümünde Orta Anadolu'nun en yüksek noktası olan Erciyes Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdi.

Gazeteci- amatör dağcı Bekir Demirağ'ın rehberliğinde yapılan zirve tırmanışında Erciyes Gazetesi kurucusu Yunus Bekir başta olmak üzere, ebediyete intikal eden Kayserili gazeteciler anıldı.

Pazar sabaha karşı saat 03.30'da Erciyes Tekir Yaylası'na giden ve daha sonra Çobanini kamp yerine ulaşan ekip, Kahvaltı kayalıkları- Şeytan deresi sol kulvar- Hörgüçkaya sağ yanı kayalık bölümden tırmanarak saat 09.30'da Erciyes Dağı'nın doğu zirvesine ulaştı.

Dağcılar buradaki zirve defterine tırmanış hakkındaki duygularını yazarak başta Erciyes Gazetesi kurucusu Yunus Bekir olmak üzere Kayseri basınına önemli hizmetler veren ebediyete intikal etmiş tüm gazetecilerin ruhlarına dualar gönderdi. Bu tırmanışta ekibe rehberlik yapan Bekir Demirağ zirve defterine şunları yazdı:

"Bu tırmanışı Kayseri'de çıkan ilk gazete olan Erciyes'in 110. yıl dönümünde merhum Yunus Bekir başta olmak üzere Kayseri gazeteciliğinin duayen isimleri Mustafa Gümüşkaynak, Mahmut Sabah ve aramızdan ayrılan gazeteci arkadaşlarım Şemsettin Çetinsöz, Ali Ceran, Abdülmecit Avşar, Orhan Gazi Başgül, Ahmet Mülayim, Mustafa Aydoğan ve diğer gazeteciler için yaptım.

Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, Kayseri Gazeteciler camiasına da sabırlar diliyorum"

Zirvede fotoğraf çekimi yaptıktan sonra Şeytan deresi kulvarından inişe geçen dağcılar, önce Çobanini kamp yerine daha sonra da Tekir Yaylası'ndaki Kayak evine ulaşıp şehre döndü.

Kayseri Basınının 110. Yıldönümü Erciyes Dağı zirve tırmanışına katılan dağcılar şunlar :

Bekir Demirağ (Rehber ), Ahmet Uzun, Adem Demirağ ve onlara moral destek veren Oral Akköse ile İnna Tokmakova. - KAYSERİ

Kayseri basınının 110. yılında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Kayseri basınının 110. yılında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Kayseri basınının 110. yılında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Kayseri basınının 110. yılında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandılar

Tekir Yaylası, Kayseri, Erciyes, Gazete, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri basınının 110. yılında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandılar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu
Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi         
11:23
Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı         
11:13
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar         
09:54
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı         
09:10
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:39:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri basınının 110. yılında Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei