Kayseri Bilim Merkezi'nde "100 Saat Astronomi" Etkinliği
55 dakika önce
Kayseri'de, Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kayseri
'de, Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "100 Saat Astronomi" etkinliği çerçevesinde, Kayseri Bilim Merkezi'nde çeşitli programlar yapıldı.
Etkinlikler kapsamında düzenlenen söyleşide, Erciyes Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Küçük, katılımcılarla bir araya geldi.
Farklı yaş gruplarının katıldığı etkinliklerde, katılımcılara astronomi eğitimleri, film gösterimleri ve özel teleskoplarla güneş gözlemi yapma imkanı sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:38 Kaynak: AA
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