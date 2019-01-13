Son Dakika Haberleri: Kayseri Bilim Merkezi'nde "100 Saat Astronomi" Etkinliği

Kayseri Bilim Merkezi'nde "100 Saat Astronomi" Etkinliği

55 dakika önce

Kayseri'de, Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kayseri Bilim Merkezi'nde
Kayseri'de, Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "100 Saat Astronomi" etkinliği çerçevesinde, Kayseri Bilim Merkezi'nde çeşitli programlar yapıldı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen söyleşide, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Küçük, katılımcılarla bir araya geldi.

Farklı yaş gruplarının katıldığı etkinliklerde, katılımcılara astronomi eğitimleri, film gösterimleri ve özel teleskoplarla güneş gözlemi yapma imkanı sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:38 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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