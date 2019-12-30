Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, rakiplerinin puan kaybettiği haftada rakibi Akkışla Gençlikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli galibiyete imza attı.
Stat: Akkışla Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu xx, Yaşar Özçetin xx, İzzet Samur xx
Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz x, Vedat Mortaş x, Tuğrul Kelek x, Hüseyin Öz x, Halil İbrahim Avcı x, Önder Şen x, Osman Çamdal x, Abdussamed Yılmaz x, Onur Avcı x, M.Eren Ertekin x, Emre Ağırbaş x
Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş xxx, Yunus Akyüz xxx, Burak Çizmeciler xxx, Erkut Çabucak xxx, Yavuz Özbey xxx, Uğur Karahançer xxx, Emre Zeren xxx, İnanç Albayrak xxx, Onur Recep Çopur xxx, (Dk.74 Samet Koçyiğit xx), Hasan Can Okumuş xxx, Furkan Şentürk xxx
Goller: Hasan Can Okumuş Dk.65, Samet Koçyiğit Dk.85 (Kayserigücü FK) - KAYSERİ