Kayseri Birinci Amatör Küme - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, rakiplerinin puan kaybettiği haftada rakibi Akkışla Gençlikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli galibiyete imza attı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, rakiplerinin puan kaybettiği haftada rakibi Akkışla Gençlikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli galibiyete imza attı.


Stat: Akkışla Stadı


Hakemler: Esat Sabuncu xx, Yaşar Özçetin xx, İzzet Samur xx


Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz x, Vedat Mortaş x, Tuğrul Kelek x, Hüseyin Öz x, Halil İbrahim Avcı x, Önder Şen x, Osman Çamdal x, Abdussamed Yılmaz x, Onur Avcı x, M.Eren Ertekin x, Emre Ağırbaş x


Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş xxx, Yunus Akyüz xxx, Burak Çizmeciler xxx, Erkut Çabucak xxx, Yavuz Özbey xxx, Uğur Karahançer xxx, Emre Zeren xxx, İnanç Albayrak xxx, Onur Recep Çopur xxx, (Dk.74 Samet Koçyiğit xx), Hasan Can Okumuş xxx, Furkan Şentürk xxx


Goller: Hasan Can Okumuş Dk.65, Samet Koçyiğit Dk.85 (Kayserigücü FK) - KAYSERİ

Abdulbasit Abdussamed, Hüseyin Öz, Akkışla, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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