Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme A grubu
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Kayseri Birinci Amatör Küme A grubu

19 dakika önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda BaşakpınarBelediyespor, Esentepespor'u 2-1 yendi.

Kayseri Birinci Amatör Küme A grubu, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda BaşakpınarBelediyespor, Esentepespor'u 2-1 yendi.


Maçtan sonra konuşan BaşakpınarBelediyespor Antrenörü Mustafa Erdoğan, "Biz bu ligi şampiyon olarak bitirmek için çok çalışıyoruz. Tek amacımız bu sezon ismimizi yeniden Süper Amatör küme'ye yazdırmak" dedi.


Stat: Başakpınar Stadı


Hakemler: Halit Karacabay xxx, Esat Sabuncu xxx, İzzet Samur xxx


BaşakpınarBelediyespor: Batuhan Karakoç xxx, Tuncay Sarataş xxx, Engin Can Özcan xxx, Umut Akyol xxx, Bünyamin Coşkunxxx, Mustafa Erdem xx ( Dk. 46 Abdurrahim Çopur xx), Enes Koç xx ( Dk. 83. Harun Aslan xx), İsmail Erdi Halis xxx, Ahmet AsaaMohd xxx, Salih Kamacı xxx( Dk. 90 Samet Yılmaz x), Resul Yıldırım xx


Esentepespor: Numan Öztürk XX, Furkan Öztürk XX, Yusuf Öztürk X ( Dk. 80 Recep Kürşad Ceyhan X), Muhammed Gazi Öztürk X, Metehan Dinçer X ( Dk. 64 Ahmet Balcıoğlu X), İsa Polat XX, Mikail Kafa X ( Dk. 90 Bahaddin Dinçer X), Muhammed Enes Öztürk XX, Hüseyin Can Uçar XX, İbrahim Kazezoğlu XX, Ömer Öztürk XX


Goller: Ömer Öztürk Dk. 45 ( Esentepespor), Engin Can Özcan Dk. 20 ( BaşakpınarBelediyespor), Resul Yıldırım Dk. 85 ( BaşakpınarBelediyespor ) - KAYSERİ

Can Özcan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:19 Kaynak: İHA
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