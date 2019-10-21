Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda BaşakpınarBelediyespor, Esentepespor'u 2-1 yendi.



Maçtan sonra konuşan BaşakpınarBelediyespor Antrenörü Mustafa Erdoğan, "Biz bu ligi şampiyon olarak bitirmek için çok çalışıyoruz. Tek amacımız bu sezon ismimizi yeniden Süper Amatör küme'ye yazdırmak" dedi.



Stat: Başakpınar Stadı



Hakemler: Halit Karacabay xxx, Esat Sabuncu xxx, İzzet Samur xxx



BaşakpınarBelediyespor: Batuhan Karakoç xxx, Tuncay Sarataş xxx, Engin Can Özcan xxx, Umut Akyol xxx, Bünyamin Coşkunxxx, Mustafa Erdem xx ( Dk. 46 Abdurrahim Çopur xx), Enes Koç xx ( Dk. 83. Harun Aslan xx), İsmail Erdi Halis xxx, Ahmet AsaaMohd xxx, Salih Kamacı xxx( Dk. 90 Samet Yılmaz x), Resul Yıldırım xx



Esentepespor: Numan Öztürk XX, Furkan Öztürk XX, Yusuf Öztürk X ( Dk. 80 Recep Kürşad Ceyhan X), Muhammed Gazi Öztürk X, Metehan Dinçer X ( Dk. 64 Ahmet Balcıoğlu X), İsa Polat XX, Mikail Kafa X ( Dk. 90 Bahaddin Dinçer X), Muhammed Enes Öztürk XX, Hüseyin Can Uçar XX, İbrahim Kazezoğlu XX, Ömer Öztürk XX



Goller: Ömer Öztürk Dk. 45 ( Esentepespor), Engin Can Özcan Dk. 20 ( BaşakpınarBelediyespor), Resul Yıldırım Dk. 85 ( BaşakpınarBelediyespor ) - KAYSERİ