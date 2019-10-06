Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Gültepespor ile karşılaşan Sanayi Esnafspor sahadan 5-3 galip ayrılarak puanını 6'ya çıkardı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Tolga Selvi xx, Barışcan Ateş xxx
Sanayi Esnafspor: Furkan Soyoğlu xx, Burak Kefkir xx (Dk. 61 Recep Tayyip Fidan x), Ahmet Çınar xx, Metin Tanrısever xx, Hüseyin Çakır xxx, Ömer Karlı xx, Fatih Çetin xx (Dk. 25 Erdal Demir xx), Furkan Karakaya xx, Ali Işık xxx (Dk. 75 Yusuf Bayazıt x), Gökhan Yeşilbaş xxxx
Gültepespor: Metin Sarı x, Cankat Yalçın x, Turgut Kıvrak xx, Emrah Deveci xx, Atakan Umar xx, Y. Emre Altınalana x, Ünal Narinç xx, Şahin Boz xx, Ömer Mete x (Dk. Niyazi Türkan x), Kubilay Babacan x (Dk. İsrafil Vural x), Alihan Solak xx
Goller: Gökhan Yeşilbaş Dk. 14, 55 (pen.) ve 90, Furkan Karakaya Dk. 36, Ömer Karlı Dk. 80 (Sanayi Esnafspor), Alihan Solak Dk. 17, Y.Emre Altınalana Dk. 46 (Pen.) ve 53 (Pen.) (G)
KIRMIZI KART: Cankat Yalçın Dk. 36 (Gültepe) - KAYSERİ