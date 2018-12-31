Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin 11. hafta karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, güçlü rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu ilk yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık 2
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Hakemler: Mehmet Koç xx, Muhammed Gürbüz xx, Levent Yeşilyurt
xxx
Anadolu Yıldızları U-19: Enes Özper xx, Osman Koçkar xx, Samet Atsız xx, Ali Yıldız
xx, Ali Ekinci
xx, Galip Bayram xx, Sergen Yalçın
xx, Murat Aydın
xx, Karahan Hamurcu xxx, Hasan Polat
xx, Berat Aydemir xxx
Kayseri İdman Yurdu U-19: Samet Tecik x, Yasin Silay x, Nuri Avcı xx, Alim Usta xx, Mustafa Karakaya
x, Ahmet Karahan
x, Rahim Özlü x, Orhan Çınar
xx, Oğuzhan Şirin x, Galip Akyıldız xx, Oğuz Gürbüz x (Dk.60 Hüseyin Özer
xx)
Goller: Dk. 5 Karahan Hamurcu, Dk. 32 Berat Aydemir (A.Yıldızları) Dk. 90+4 Hüseyin Özer (K.İdmanyurdu) - KAYSERİ