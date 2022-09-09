Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

09.09.2022 14:30
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas tramvay hattı inşaatında yüzde 90'lara ulaştıklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas tramvay hattı inşaatında yüzde 90'lara ulaştıklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, raylı sistem 5. aşama Talas Mevlana- Furkan Doğan Yurdu arası tramvay hattıyla ilgili şantiye alanında brifing aldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, tramvay hattınde aralık ayında test sürüşlerinin yapılmasının planlandığını anlattı.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde Şehit Furkan Doğan Yurdu hattıyla ilgili çalışmaların da hızla sürdüğünü belirten Büyükkılıç, "Şu anda altyapı birimlerimizle koordinasyon toplantısı yapmış bulunuyoruz. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda yüzde 90'lara ulaşmış durumdayız. İnşallah aralık ayı itibarıyla bu hattımızdaki test sürüşlerinin böylece tamamlanmış olacağını, daha sonraki süreçte çalışmaya başlayacağını paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Nergis'ten Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Hastanenin hizmet alanlarını gezen Nergis, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan bilgi aldı.

Hastalar ve yakınlarıyla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Nergis, hekim ve sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diledi.

Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde çay, çorba ve internet ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden yararlanan gençlere ücretsiz çorba, çay ve internet sağlanıyor.

Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde yıllardır yürütülen "sıcak çorba" hizmeti Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile merkez ve şehir kütüphanelerinde de uygulamaya konuldu.

Öğrenciler kütüphanelerde sıcak çorbanın yanı sıra çay ve internetten de ücretsiz yararlanıyor.

Akrobasi Sirki'nden Talas turu

Akrobasi Sirki çalışanları, Talas ilçesinin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Yaklaşık 20 gündür gösterilere imza atan akrobatlar, belediye tarafından düzenlenen tur ile ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Üstü açık otobüsle gezen akrobatlar Talas'ı çok sevdiklerini belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

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Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Başkan Büyükkılıç, Tarihi Sultanhanı'nda Bünyanlı muhtarlarla buluştu Başkan Büyükkılıç, Tarihi Sultanhanı'nda Bünyanlı muhtarlarla buluştu
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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