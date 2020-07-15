Kayseri'de "15 Temmuz Gecesinin Manevi Dinamikleri Konferansı" online düzenlendi - Son Dakika

Kayseri'de "15 Temmuz Gecesinin Manevi Dinamikleri Konferansı" online düzenlendi

Kayseri Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında online, "15 Temmuz Gecesinin Manevi Dinamikleri Konferansı" düzenledi.

Kayseri Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında online, "15 Temmuz Gecesinin Manevi Dinamikleri Konferansı" düzenledi.

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Kayseri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğin sunumunu ve moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden İbrahim Halil Erdoğan yaptı.

Üniversitenin sosyal medya kanalından da canlı yayınlanan konferans İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nasrullah Zade Cami İmamı Mustafa Dok'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Kocasinan İlçe Müftüsü Esat Yapıcı'nın duasının ardından açılış konuşması yapan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15 Temmuz'un milletin demokrasi ve egemenlik sayfasında bir milat olduğuna dikkati çekti.

15 Temmuz gecesi milletin, dış mihrakların ve taşeron örgütlerin destekleri ile cesaretlenen FETÖ/PDY mensubu teröristlere gereken dersi verdiğini belirten Karamustafa, kahraman milletin, minarelerden yükselen sala sesleri ile milli iradeye ve demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise 15 Temmuz gecesi yaşananların manevi dinamikler bakımından çok farklı olduğunu ve o gece yaşananların bir benzerinin bulunmadığını ifade etti.

O gece yaşananların çocukların ders kitaplarına konularak anlatılması gerektiğini vurgulayan Görmez, şunları kaydetti:

"Çünkü o gece çocukların ders kitaplarına konulacak hadiseler yaşandı. Sıradan hadiseler değil bu yaşananlar. Milletlerin zor zamanları vardır. Milletlerin zor günleri ve geceleri vardır. O gece, 15 Temmuz gecesi, gerçekten milletimizin tarihinde yaşadığı en zor geceydi. O gece aynı zamanda milletimizin bir asrını bir geceye sığdırdığı gece oldu. Zamanın ne kadar göreceli olduğunu o gece yaşadık. Bir asırlık hadiseleri bir gecede yaşadığımızı gördük. İşte 15 Temmuz gecesi manevi dinamikleri bakımından farklı ve önemli bir gecedir. O gece o kadar önemli hadiseler oldu ki yaşananların genç kuşaklara aktarılması gerektiğini düşünüyorum."

Akdeniz Üniversitesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de '15 Temmuz Gecesinin Manevi Dinamikleri Konferansı' online düzenlendi - Son Dakika

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