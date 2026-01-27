Kayseri\'de 17 Yıl 7 Ay Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından hakkında 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Ö.Y. (42) yakalandı. İşlemleri tamamlanan Ö.Y. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ