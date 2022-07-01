Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının cesedinin valizle taşındığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının cesedinin valizle taşındığı ortaya çıktı

01.07.2022 17:09
Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının cesedinin valizle taşındığı ortaya çıktı

Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan ve 15 Haziran 2022'de cesedi bulunan kadının, Afyonkarahisar'da öldürülüp valizle kente getirildiği belirlendi.

Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan ve 15 Haziran 2022'de cesedi bulunan kadının, Afyonkarahisar'da öldürülüp valizle kente getirildiği belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, 2020 yılında kaybolan S.K'nin, eski sevgilisi olduğu belirlenen Y.K. tarafından öldürdüğü ve cesedinin valizle taşındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kayseri Danişment Polis Merkezi Amirliğine gelerek müracaatta bulunan H.K'nin, kızı S.K'den 2020 yılı mayıs ayından itibaren haber alamadığını belirterek hayatından endişe ettiğini bildirmişti. Yapılan çalışmalarda, S.K'nin, Y.K. ile gönül ilişkisi bulunduğu fakat başka bir kişi ile evlendiği, kayıp şahsın Y.K. ile görüşmeye devam ettiği, şahısların en son 15 Eylül 2020 tarihinde Afyonkarahisar'da beraber konakladıkları ve kayıp şahsın o tarihten sonra herhangi bir hareket kaydının olmadığı anlaşılmış, Y.K'nin kayıp şahsı öldürdüğü değerlendirilmiştir. Çalışmaların devamında Y.K, eşi ve babası ile birlikte 13 Haziran 2022 günü yakalanmış, alınan ifadeler sonucu kayıp S.K'nin, Y.K. tarafından Afyonkarahisar'da 15 Eylül 2020 günü öldürüldüğü, cesedin valizle Kayseri'ye getirildiği ve 3 şüpheli tarafından, jandarma sorumluluk bölgesindeki kayalık alana atıldığı tespit edilmiştir. Şüpheli ile maktulün 2020 yılındaki konaklama yaptıkları apart otelde luminal çalışmalar yapılmış, cesedin atıldığı kayalık alanda maktule ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştur. 16 Haziran 2022 günü adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmıştır."

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karahisar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının cesedinin valizle taşındığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının cesedinin valizle taşındığı ortaya çıktı - Son Dakika
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