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Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı

21.01.2022 12:34

Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı Vali Günaydın: "2023'de tekli eğitim sistemine geçeceğiz" Kayseri'de bin 106 okulda okuyan 314 bin 736 öğrenci, bugün karnelerini alarak sömestr tatiline girdi.

Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Vali Günaydın: "2023'de tekli eğitim sistemine geçeceğiz"

KAYSERİ - Kayseri'de bin 106 okulda okuyan 314 bin 736 öğrenci, bugün karnelerini alarak sömestr tatiline girdi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, bir okulda katıldığı karne dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamasında Kayseri'de yılsonuna kadar yatırımları tamamlayarak 2023 yılında tekli eğitim sistemine geçileceğini söyledi.

Adviye-Ahmet Eminoğlu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtma etkinliğine Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik katıldı. Etkinlikte ilkokul öğrencileri protokolü ellerinde bayrak ve çiçeklerle karşıladı.

"Eğitim ve öğretimi aksatmamak için elimizden gelen yapacağız"

Törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "2021 - 2022 eğitim öğretim yılının 1. dönemini tamamlamış olduk. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bu süreçte büyük bir fedakarlıkla, çocuklarımızın eğitiminin en iyi şekilde gerçekleşmesi için çalıştılar, gayret ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler Kayseri olarak, eğitim kalitemizin daha yukarılara çıkması için hem fiziki şartların iyileştirilmesi hem de rekabetçi bir ortamın oluşturularak eğitimde kaliteyi üst seviyeye çıkartmak için çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi eğitim alanında destekliyoruz ve onların her alanda çalışmalarına katkı veriyoruz. Belediyelerimizin de eğitim alanında yaptıkları çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerinin aksamadan devam etmesi için de pandemi döneminde her türlü tedbiri aldık. Bundan sonra da aynı şekilde tedbirlere uyarak eğitim ve öğretimimizi aksatmadan çalışacağız ve gayret göstereceğiz" dedi.

"Yatırımları tamamlayarak tekli eğitim sistemine geçeceğiz"

2022 yılının sonuna kadar eğitimde yapılan yatırımların tamamlanarak 2023 yılında Kayseri'de tekli eğitim sistemine geçileceğini söyleyen Vali Günaydın, "Bugün ilimizde 314 bin öğrencimiz karne heyecanı yaşıyor. 21 bin öğretmenimizin çalışması ve gayreti ile çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Çocuklarımızı az önce ifade ettiğim gibi rekabetin çok yoğun olduğu bir dünyada iyi yetişmesi, ülkemiz adına en güzelini ortaya koymaları için şimdiden yetiştiriyoruz. Onlara destek ve katkı veriyoruz. Olumlu şartların oluşturulması için de hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bu konuda özellikle bakanlığımızın yatırımlarının yanında hayırseverlerimizin yapmış olduğu yatırımları da buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu güne kadar gerek eğitim, sağlık ve birçok alanda ilimize önemli yatırımlar yapan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Hatırlarsanız bundan 3 yıl önce 2023 yılına girerken ilimizi tekli eğitime kavuşturalım diye bir çalışma başlatmıştık. Gerek belediyelerimiz, hayırseverlerimiz ve bakanlığımızın yatırımlarıyla inşallah bu hedefimize ulaşıyoruz. Kayseri'de eğitimde kaliteyi yükseltmek için de fiziki şartlarında düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda yatırımlarımızı bu sene sonuna kadar tamamlayıp, 2023 yılında tekli sistem eğitime geçmiş olacağız diye umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Hayırlı, huzurlu daha nice eğitim öğretim yılları diliyor, Kayserimizin birliğin beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir şehir olarak sürmesi dua ve temennisi ile cumanız mübarek oldun diyorum" dedi.

Etkinlikte Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç öğrencilere karneleri ile beraber çeşitli hediyeler takdim etti.

Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı

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milli eğitim bakanlığı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 314 bin 736 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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