Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

16.08.2022 21:54
Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta çıkan kavga sonrası gözaltına alınan M.I. ile babası M.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün akşam iki grup arasından çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralanmış, polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen baba ve oğlunu gözaltına almıştı.

YORUMLAR
500
Sanatçı Metin Işık ile oğlu, komşularına pompalılarla ateş açtı Sanatçı Metin Işık ile oğlu, komşularına pompalılarla ateş açtı 5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı ile oğlu adliyede 5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı ile oğlu adliyede
Kaynak: AA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayseri, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:28 Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Rachid Ghezzal 3 hafta sahaya çıkamayacak
21:24 Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı!
21:12 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
21:03 Trabzonspor, Kopenhag'da mücadele ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:24 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan siyaset kulislerini birbirine katacak sözler: Yavaş'ı tavsiye etmeye hazırlanıyorlar
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 21:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement