Dün akşam iki grup arasından çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralanmış, polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen baba ve oğlunu gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayseri, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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