Kayseri'de aranması bulunan 244 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aranması bulunan 244 kişi yakalandı

05.04.2022 18:02
Kayseri'de aranması bulunan 244 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 1-31 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, aranması bulunan 244 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 1-31 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, aranması bulunan 244 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 648 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan da 244'ü tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda da 27'si evden, 16'sı işyerinden ve kurumdan, 8'i otodan, 25'i açıktan, 14'ü diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 90 hırsızlık olayında yakalanan 95 şahıstan 19'u tutuklandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 33 bin TL değerinde malzeme de müştekilerine teslim edildi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında 5'i cinsel içerikli suç, 3'ü kumar olayı olmak üzere toplam 8 adli olayda yakalanan 10 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca fuhuş, kumar ve kabahatler kanunu çerçevesinde toplam 32 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 16 ev de ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 84 şahıstan 73'ü bulunurken, 11 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam ediliyor. - KAYSERİ

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, 31 Mart, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de aranması bulunan 244 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de aranması bulunan 244 kişi yakalandı - Son Dakika
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