Kayseri\'de Babasını Vuran Şahıs Büfeyi Kurşunladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs babasına ait büfeyi kurşunladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Yapı Sanat Okulu 3. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre babasıyla daha önceden henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden S.B., (20) babası H.B.'ye ait büfeyi kurşunladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, S.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ