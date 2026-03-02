Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri\'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
02.03.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de sabah 08.55'te deprem meydana geldi. Pınarbaşı'ndaki depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Saat 08:55:07 TSİ'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçüldü.

Merkez üssü Pınarbaşı olan depremin yerin 12.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntının koordinatları ise 38.53944 kuzey enlemi ve 36.29083 doğu boylamı olarak açıklandı.

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Pınarbaşı, Kayseri, Deprem, Dünya, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    kayseride tüm okul zilleri kabede hacılar hu der allah çalıyor korkmayın yıkılmaz allah korur 6 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

10:54
Savaşın ortasında kalan Barcelona’nın eski yıldızı Türkiye’ye kaçtı
Savaşın ortasında kalan Barcelona'nın eski yıldızı Türkiye'ye kaçtı
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:56:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.