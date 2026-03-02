Kayseri\'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Saat 08:55:07 TSİ'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçüldü.

Merkez üssü Pınarbaşı olan depremin yerin 12.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntının koordinatları ise 38.53944 kuzey enlemi ve 36.29083 doğu boylamı olarak açıklandı.