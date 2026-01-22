Kayseri'de Dolandırıcılara Operasyon: 8 Tutuklama

Kayseri'de yatırım vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir vatandaşın yatırım vaadiyle 756 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir internet sitesinden "görev adı altında yatırım" yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Türkiye genelinde bu yolla çok sayıda vatandaşın parası alınarak 14 milyon 825 bin 736 lira haksız kazanç elde edildiğini saptandı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman'da 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla, 11'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.