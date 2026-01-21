Kayseri'de E-OSB Portalı İlgiyi Üst Düzeye Taşıyor - Son Dakika
Yerel

Kayseri'de E-OSB Portalı İlgiyi Üst Düzeye Taşıyor

Kayseri\'de E-OSB Portalı İlgiyi Üst Düzeye Taşıyor
21.01.2026 11:13
Kayseri OSB, E-OSB Portalı ile sanayicilere hızlı ve kolay hizmet sunuyor. İlgi büyük.

Kayseri OSB sanayicisinin iş ve işlemlerini hızlı, kolay ve zamandan tasarruf edebilecekleri şekilde yapabilmeleri için yaklaşık 5 ay önce kurulan E-OSB Portalı büyük ilgi görüyor. Bilişim alt yapısı tamamen Kayseri Organize sanayi Bölge Müdürlüğü kaynakları tarafından karşılanan ve maliyet yükü getirmeden çalışan sistem, sanayicilerin ilgi odağı oldu.

E-OSB Portalı'nın gördüğü ilgiye ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Sanayicimize en iyi şekilde hizmet sunmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Bu çabamızın sonucu olarak ortaya koyduğumuz E-OSB Portalımız 5 aylık süreçte sanayicimizden büyük ilgi gördü." dedi.

E-OSB Portalını hizmete sunmalarının en temel sebebinin, bilişim çağında sanayicilere yönelik hizmetlerin hızlı şekilde sunulması olarak özetlenebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, "Bölge Müdürlüğümüzün öz kaynakları ve insan gücüyle E-OSB Portalımızı hazırladık ve hizmete sunduk. Duyuruları sıklıkla yapılan ve haftalık düzenlediğimizi istişare toplantılarımızda da tanıtımlarını sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Yalçın, "Oldukça sade ve kolay kullanılabilir bir yapıda hazırlanan E-OSB Portalımız sayesinde artık sanayicimiz, Bölge Müdürlüğümüze gelmeden, bilgisayarının başında her türlü işini yapabilmekte, belgesini alabilmekte, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını kolay ve güvenli ödeyebilmektedir. Bunların dışında belgeye dayalı tüm işlemler de portal üzerinden yapılabilmektedir" diye konuştu.

E-OSB Portalının gelişime açık bir proje olduğunu belirten Başkan Mehmet Yalçın, "Bilişim Müdürlüğümüz, E-OSB Portalımızı sanayicilerimizden gelen talepler ve uygulama değişikliklerini baz alarak güncellemeye devam ediyor. Kısa sürede sanayicilerimizin dikkatini çekmeyi başaran E-OSB Portalımız, ününü Türkiye çapında da duyurmayı başarmıştır. Artık E-OSB kurmak isteyen farklı OSB'lere know-how transferi sürecini de başlatmış bulunmaktayız" dedi.

Başkan Yalçın, sanayicilerin E-OSB Portalına ilişkin detaylı bilgiye 0352 3211100 numaralı telefondan ulaşabileceklerini belirterek, bilişim dünyasındaki gelişmelerin dikkatle takip edilerek sanayicilerin hizmetine sunulmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Kayseri, Yerel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de E-OSB Portalı İlgiyi Üst Düzeye Taşıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri'de E-OSB Portalı İlgiyi Üst Düzeye Taşıyor - Son Dakika
