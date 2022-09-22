Eski Boydak Holding yöneticisinin eşinin FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Eski Boydak Holding yöneticisinin eşinin FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanmasına devam edildi

22.09.2022 13:30
Eski Boydak Holding yöneticisinin eşinin FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aliye Boydak katılmadı, avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

FETÖ soruşturması kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Aliye Boydak, 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.

İtiraz sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından sanık avukatları dosyayı Yargıtay'a taşımıştı.

Sanık avukatlarının karara itirazını değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozma kararı vererek dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Boydak Holding, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Boydak Holding yöneticisinin eşinin FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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