Kayseri'de Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinin yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

Kayseri'de Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinin yeni hizmet binası açıldı

07.11.2020 11:59
Kayseri'de Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinin yeni hizmet binası açıldı, System.String[]

Kayseri'de Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kayseri'de Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tarihi Kayseri Mahallesindeki yeni hizmet binasının açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ile STK temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Ahmet Taş, derneklerinin 10 hayır kurumu, 2 insan hakları savunucu derneği ve eğitim, kültür alanında çalışan dernek ve vakıflar olmak üzere 110 üyeden oluştuğunu söyledi.

Bundan sonraki süreçte bu merkezden koordinasyon sağlayacaklarını belirten Taş, şunları kaydetti:

"30 yıldan beri ortak bir noktayı yakalamak, şehrin, ülkemizin ve insanlığın yararına olacak fikir birliği yapıp birlikte hareket etmeyi planlamış olan oluşum ama geniş kapsamlı bir idare merkezimiz yoktu. Burayı bize Büyükşehir Belediyesi 2 yıl önce 5 yıllığına tahsis etmişti. Biz de içinin tefrişatını yaptıktan sonra ekim ayının başında burada hizmet vermeye başladık. Bugün de protokol ve STK'ların katılımıyla açılışını gerçekleştirdik. Bundan sonra gönüllü kuruluşların koordinasyon faaliyetleri burada olacak. Tüm kurullarımız yönetim kurulu toplantılarını dahil burada yapabilecekler. İlmi, yardım çalışmalarından tutun diğer kültürel ve sosyal etkinlikler burada yapılacak. Şehrimize hayırlı olsun."

Sivil Toplum Kuruluşları, Ahmet Taş, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinin yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika


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