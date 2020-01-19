Kayseri'de havalı tabanca atıcılık yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de havalı tabanca atıcılık yarışması düzenlendi

6 saat önce

Kayseri 'de gerçekleştirilen havalı tabanca atıcılık yarışmasında dereceye girenler madalya ve kupalarını aldı.

Kayseri'de havalı tabanca atıcılık yarışması düzenlendi, System.String[]

Kayseri 'de gerçekleştirilen havalı tabanca atıcılık yarışmasında dereceye girenler madalya ve kupalarını aldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen havalı tabanca atıcılık yarışmasında dereceye giren sporcular için Kadir Has Stadyumu'nda tören düzenlendi.

Kadın ve erkeklerde 6 kategoride yaklaşık 30 sporcunun mücadele ettiği yarışmada derece elde edenlere törenle madalya ve kupaları verildi.

Atıcılık İl Temsilcisi Mahmut Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri 'de kulüp kurarak ve okullararası takımlarla yarışmalar düzenleyerek bu sporun altyapısını kısa sürede oluşturduklarını söyledi.

Bu branşta kısa zamanda başarılı işler yaptıklarını ve Kayseri 'ye birçok Türkiye rekoru getirdiklerini belirten Şahin, "Bu sefer de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan gazeteci arkadaşlarımız için yarış düzenledik. Çok başarılı atışlar gerçekleşti. Sporcularımız her geçen gün başarıları taçlandırma adına dereceler alıyorlar." diye konuştu.

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici ise sporda önemli olanın başarı, kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik olduğuna vurgu yaparak, "Bir yerde başarı varsa bu başarı en önce ailelerin başarısıdır. Sporcular kadar aileler de emek harcıyor. Sporcularımız da bizim göz bebeğimiz, geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şahin, Eskici ve Anadolu Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeleri verdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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