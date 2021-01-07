Kayseri'de hayırsever Sami İpek'in ismi caddeye verildi - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi ilçesine Mehmet Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi yaptıran hayırsever Dr. Sami İpek'in ismi, Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Caddesi'ni birbirine bağlayan kanal boyu caddesine verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, merhum hayırsever İpek'in isminin caddeye verilmesinin bir vefa borcu olduğunu belirtti.

Kararın ocak ayı meclis toplantısında alındığını aktaran Palancıoğlu, "İlçemize kazandırmış olduğu güzel bir diyanet eğitim kültür merkezi var. Bu bir bakıma vefa borcumuzu ödemektir. Kendisi hala yapmış olduğu iyiliğiyle anılıyor. Rahmetli Sami İpek'in adını bu yeni yaptığımız caddede yaşatmak istiyoruz. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.