Kayseri'de hayırsever Sami İpek'in ismi caddeye verildi - Son Dakika

Kayseri'de hayırsever Sami İpek'in ismi caddeye verildi
07.01.2021 16:31
Kayseri'de Melikgazi ilçesine Mehmet Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi yaptıran hayırsever Dr. Sami İpek'in ismi, Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Caddesi'ni birbirine bağlayan kanal boyu caddesine verildi.
Kayseri'de Melikgazi ilçesine Mehmet Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi yaptıran hayırsever Dr. Sami İpek'in ismi, Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Caddesi'ni birbirine bağlayan kanal boyu caddesine verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, merhum hayırsever İpek'in isminin caddeye verilmesinin bir vefa borcu olduğunu belirtti.
Kararın ocak ayı meclis toplantısında alındığını aktaran Palancıoğlu, "İlçemize kazandırmış olduğu güzel bir diyanet eğitim kültür merkezi var. Bu bir bakıma vefa borcumuzu ödemektir. Kendisi hala yapmış olduğu iyiliğiyle anılıyor. Rahmetli Sami İpek'in adını bu yeni yaptığımız caddede yaşatmak istiyoruz. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Avrupa'nın gündemindeki Ozan Tufan'ın menajeri: Henüz bize resmi bir teklif gelmedi Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı