Kayseri'de içme suyu şebekesine hayvan gübresi karıştığı iddiası - Son Dakika
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Kayseri'de içme suyu şebekesine hayvan gübresi karıştığı iddiası

09.05.2022 17:10
Kayseri'de içme suyu şebekesine hayvan gübresi karıştığı iddiası

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde içme suyu şebekesine hayvan gübresi karıştığı belirlenirken, bununla ilgili 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde içme suyu şebekesine hayvan gübresi karıştığı belirlenirken, bununla ilgili 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Pazarören ve Tokmak mahallelerinde içme suyunun kirli aktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, içme suyu şebekesinin geçtiği Kayseri- Malatya kara yolu Güzyurdu bölgesinde ikamet eden H.T'nin eşi G.T. ile birlikte izinsiz ve ruhsatsız açtıkları 2 havuzda hayvan gübresinden biyoenerji üretimi yaptıktan sonra atığı satmak amacıyla depoladıklarını, söz konusu havuzlardan sızan atığın Pazarören ve Tokmak mahallelerinin içme suyu şebekesine karıştığını tespit etti.

? İl Sağlık Müdürlüğü ve KASKİ ile koordineli çalışma yürüten ekipler, H.T. ve G.T. hakkında TCK'nın 181. maddesi gereğince "çevreyi kasten kirletme" suçundan adli işlem, 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten de idari işlem başlattı.

Kayseri'de içme suyu şebekesine hayvan gübresi karıştığı iddiası
Kayseri'de içme suyu şebekesine hayvan gübresi karıştığı iddiası
Kayseri'de içme suyu şebekesine hayvan gübresi karıştığı iddiası

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İl Jandarma Komutanlığı, Pazarören, Pınarbaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de içme suyu şebekesine hayvan gübresi karıştığı iddiası - Son Dakika


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