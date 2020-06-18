Kayseri'de internet bankacılığı dolandırıcılarına hapis cezası - Son Dakika

Ankara'da yaşayan bir kadını, telefonuna gönderdikleri sahte internet bankacılığı linki üzerinden 2 bin 97 lira dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 6 yıl 3 ay, diğerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.C. ve avukatları hazır bulundu. Sanık B.O. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık B.O. savunmasında, pişman olduğunu belirterek, tahliye ve beraatini istedi. sanık H.C. ise ATM'lerden parayı kendisinin çekmediğini, sanık B.O'nun "kendisine para geleceğini" söyleyip hesap numarasını istediğini, parayı onun çektiğini öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık B.O'ya, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet, sanık H.C'yi ise "Bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Ankara'da yaşayan müşteki N.Y. (52), 1 Şubat 2018'de telefonuna gelen SMS'de yer alan internet bankacılığı linkine tıklamış, yönlendirildiği sayfa aracılığıyla da hesabından 2 bin 97 lira çekilmişti.

Telefonuna gelen, hesabından para çekildiği yönendeki SMS sonrası dolandırıldığını anlayan kadının polise başvurması üzerine zanlılar H.C. ve B.O. yakalanmıştı.