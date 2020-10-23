Kayseri'de kanser tedavisi gören uzman çavuş yaşamını yitirdi - Son Dakika

Askeri yetkililer, uzman çavuşun ailesiyle yakından ilgilenerek onları teselli edip başsağlığı diledi.

Alıcı'nın cenazesini, ailesi ve yakınları ile askeri yetkililer hastane morgundan aldı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli 31 yaşındaki Uzman Çavuş Harun Alıcı, yaklaşık 2,5 yıldır lenf kanseri tedavisi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat etti.

Kayseri 'de görev yapan uzman çavuş kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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