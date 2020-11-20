Kayseri'de köpek hırsızlığı iddiasına 5 yıl hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de köpek çiftliğinden 14 bin 500 TL değerindeki 7 köpeği çaldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan R.A., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Köpek hırsızlığı, 2015 yılında Kocasinan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre R.A., Pitbull cinsi köpeğini 600 TL karşılığında eğitilmesi için köpek çiftliği sahipleri olan N.C. ve M.Y.'ye verdi. Eğitim tamamlanmadan köpeğini geri almak isteyen R.A.'dan ikili bin TL daha talep etti. R.A. da çiftlikten kendi köpeğiyle birlikte 14 bin 500 TL değerindeki 7 köpeği aldı.

Şikayet üzerine R.A. hakkında, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi 'nde dava açıldı. Mahkeme, dosyayı 'görevsizlik kararı' verip, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık R.A. ile şikayetçi N.C. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu söyleyen R.A., "Ben köpek çalmadım. Oraya kendi köpeğimi almaya gittim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.Mahkeme, tutuksuz sanık R.A.'yı, 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Yargıtay sürecini göz önüne alarak sanığının tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.