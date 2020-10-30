Kayseri'de MHP'den "askıda tablet" kampanyası - Son Dakika

Kayseri'de MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı, ihtiyaç sahibi çocuklar için internet üzerinden "askıda tablet" kampanyası başlattı.

İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında çocukların eğitimden geri kalmamaları için kampanya başlattıklarını söyledi.

Eğitime katkı sunmak istediklerini ve bunun için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Bu projeyi 'tabletimisenal.com' internet sitesi üzerinden dün saat 20.00'de İl Başkanımız Serkan Tok'un ilk bağışı ile başlatmış bulunuyoruz. Tableti ve bilgisayarı olmayan ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bu projeyi başlattık. Bu tabletler Milli Eğitim Bakanlığımızın aradığı özelliklerdeki tabletler. Bu internet sitesinde 2 buton var. Birincisi tablet bağışlamak istiyorum, ikincisi tablete ihtiyacım var butonu. Tablet bağışlamak isteyen kişilerin buradan bilgilerini girmesini istiyoruz ve daha sonra kendisine ulaşıyoruz. Biz burada köprü görevi görüyoruz. Ayını 'askıda ekmek' projesi gibi buna da 'askıda tablet' projesi diyebiliriz. Projemizi askıda tablet olarak lanse etmek istiyoruz çünkü o mantığa uygun. Dünden itibaren internet sitesine 190 öğrenci giriş yaparken 150 tablet verildi."