Kayseri'de Minare Yıkan Rüzgarın Saatteki Hızı 119 Kilometre Olarak Ölçüldü
22 dakika önce
Kayseri'de dün gece 8 saat süreyle etkili olan, çatıları yerinden söken fırtınada rüzgarın saatteki hızı 119 kilometre olarak ölçüldü.
Kayseri
'de dün gece 8 saat süreyle etkili olan, çatıları yerinden söken fırtınada rüzgarın saatteki hızı 119 kilometre olarak ölçüldü.
Kayseri'de dün özellikle Talas
ilçesinde etkili olan binaların çatısını yerinden söken, iş yerlerinin sundurmalarını, levhaları yerinden söken fırtına 8 saat süreyle etkili oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından saatteki hızı 119 kilometre olarak ölçülen rüzgar, bir çok ağacı da yerinden söktü ve çok sayıda araç hasar gördü.
8 saat süren korku dolu anlarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yapılan 681 ihbardan çok ciddi olan 89 olaya müdahale etti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
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