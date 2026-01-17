Kayseri\'de Müsabakalar Kar Nedeniyle Ertelendi

Kayseri'de kar yağışı nedeni ile bugün oynanması gereken U18 Ligi ve U14 Ligi müsabakaları ertelendi.

Kar yağışı nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından merkez ve ilçelerde yapılan kontrollerin ardından 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalar kaydırılarak ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "Bugün oynanacak olan U18 ve U14 müsabakalar yoğun kar yağışı dolayısıyla kaydırılarak ertelenmiştir" dedi. - KAYSERİ