Kayseri'de Öğrencilere 1.4 Milyon Bardak Çorba

20.01.2026 11:19
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025'te öğrencilere 1.4 milyon bardak sıcak çorba dağıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında üniversitelerde ve belediye kütüphanelerinde, 1 milyon 400 bin bardak sıcak çorba dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Öğrenci ve Genç Dostu Belediye" anlayışı kapsamında, Kayseri'de bulunan devlet ve vakıf üniversiteleriyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerde öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Geçen yıl haftanın 7 günü devam eden uygulama kapsamında, öğrencilere günlük 1 bardak sıcak çorba ve 2 roll ekmek ikram edildi.

Yıl genelinde ise toplam 1 milyon 400 bin bardak sıcak çorba dağıtılırken, hizmetin toplam maliyeti 13 milyon 536 bin 187 lira 57 kuruş olarak gerçekleşti.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, belediyenin iştiraklerinden KAYTUR aracılığıyla gerçekleştirilen ikramlar, özellikle sınav dönemlerinde ve soğuk kış günlerinde öğrencilerin beğenisini topladı.

Sıcak çorba ikramından duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, sunulan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

