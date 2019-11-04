Son Dakika Haberleri: Kayseri'de organ bağışı standı kuruldu
Son Dakika Güncel Kayseri'de organ bağışı standı kuruldu

Kayseri'de organ bağışı standı kuruldu

6 saat önce

Kayseri'de Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kent meydanına organ bağışı standı kuruldu.

Kayseri'de organ bağışı standı kuruldu, System.String[]

Kayseri'de Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kent meydanına organ bağışı standı kuruldu.

Toplumda organ bağışı duyarlılığını artırmak için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanına kurulan standa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Organ bağışı hakkında bilgilendirici broşür dağıtıldığı ve organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların başvurularının kabul edildiği standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de organ bağışında bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Benli, "Bir kişide örneğin böbrek yetmezliği oluştuğu zaman çocukları veya annesi, babası bağış yapıyor ancak özellikle beyin ölümü gerçekleşen ya da tıbben hayatı sona erenler içerisinde organ bağışı yapma konusunda eksikliğimiz var. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'de organ bağışı konusunda toplumun çekinceleri olduğunu ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 25 binin üzerinde organ nakli bekleyen hastayı düşünürsek bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Toplumda bu konunun dini anlamda yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum. Organ bağışı bir kişiye hayat veren cihana hayat verir ilkesiyle örtüşen bir duruştur. Bundan dolayı vatandaşların organ bağışı yapmaktan çekinmemelerini istiyorum. Kayseri'de ise organ nakli bekleyen 540 hasta var. Organ bağışı yaptığımız zaman bu insanların hayatına dokunmuş olacağız. Günümüzde bir çok organın nakli yapılabiliyor. Bunu düşündüğümüzde organ bağışı yapıldığında bir bedenden birçok cana hayat verilmiş olacaktır."

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Ceylan da Kayseri'de organ bağışı hususunda yeterli rakamlara ulaşılamadığını, geçen yıl kent genelinde toplam 507 organ bağışı yapıldığını söyledi.

Organ Bağışı Haftası, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolluk yaşanan hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü
Ispanaktan zehirlenme haberleri peş peşe geldi! Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 18:05:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de organ bağışı standı kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]