Kayseri\'de otomobil kanal’a uçtu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metrelik kanala uçarken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde A.Ç. yönetimindeki 38 ANU 776 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metrelik kanala uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri A.Ç.'yi merdivenle kanaldan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.Ç. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ