3 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

3 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 GÖZALTI

09.08.2022 14:35

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk operasyon Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesindeki bir adrese düzenlendi. Evde yapılan aramada 2,10 gram eroin ile 1 adet rulo folyo ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A., Y.E.Ş., S.Y., B.B. ve O.M.G. gözaltına alındı. Bir diğer operasyon ise, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda gerçekleşti. Kente uyuşturucu getirecekleri bilgisi alınan M.T. ve V.Y. takibe alındı. Şehirlerarası yolcu otobüsünden indikten sonra durdurulan şüphelilerin çantasında yapılan aramada salça bidonuna saklanmış 465 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Kayseri- Ankara kara yolunda yapılan uygulamada ise, kente uyuşturucu getirecekleri bilgisi alınan H.İ., F.B. ve U.C.B.'nin içinde bulunduğu 07 AGP 863 plakalı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YORUMLAR
500
Kayseri'de salça bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi Kayseri'de salça bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
13:33 19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi
12:48 Günün kahramanı Kocaeli'de! Hem engelli kocasını hem de yaşlı kadını arabanın altında kalmaktan kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:49:06. #1.11#
SON DAKİKA: 3 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş