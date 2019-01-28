Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Salon Sirkini 20 Bin Kişi İzledi

Kayseri'de Salon Sirkini 20 Bin Kişi İzledi

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sirk gösterisi yapıldı.

Kayseri'de Salon Sirkini 20 Bin Kişi İzledi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sirk gösterisi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'ndeki sirki yaklaşık 20 bin kişi izledi.

Her seansı 120 dakika süren gösteri, çocuklar ve aileleri tarafından ilgi gördü.

Üç seans halinde sahnelenen akrobasi, palyaço ve illüzyon gösterilerini vatandaşlar ücretsiz izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Kadir Has, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:17:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Salon Sirkini 20 Bin Kişi İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]