Kayseri'de Salon Sirkini 20 Bin Kişi İzledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sirk gösterisi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sirk gösterisi yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'ndeki sirki yaklaşık 20 bin kişi izledi.



Her seansı 120 dakika süren gösteri, çocuklar ve aileleri tarafından ilgi gördü.



Üç seans halinde sahnelenen akrobasi, palyaço ve illüzyon gösterilerini vatandaşlar ücretsiz izledi.

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