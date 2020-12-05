Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar - Son Dakika

Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar

05.12.2020 14:05

Son dakika haberi... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kız arkadaşının evine girmek isterken kendisini uyaran bina sakinlerine tüfek göstererek korkutan şahıs, polis ekiplerine de kapıyı açmadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kız arkadaşının evine girmek isterken kendisini uyaran bina sakinlerine tüfek göstererek korkutan şahıs, polis ekiplerine de kapıyı açmadı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheli şahıs ile beraber yanında bulunan kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı TOKİ Kümeevler 2227. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, sabah saatlerinde binaya gelen iddiaya göre madde bağımlısı İ.Ç., kız arkadaşı K.Ş.'nin evine girmek istedi. Bunun üzerine rahatsız olan bina sakinlerine tüfek gösteren İ.Ç., daha sonra K.Ş.'nin evine girdi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu kapıyı açmayan İ.Ç., yanındaki K.Ş. isimli kadın ile beraber eve saklandı. Aradan geçen zamana rağmen evden çıkmayan İ.Ç.'yi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çelik yelek giyen ekipler, bina çevresinde önlem aldı. Özel harekat polisleri ile birlikte eve giren polisler; İ.Ç. ve K.Ş.'yi kıskıvrak yakaladı. İ.Ç. ve K.Ş. karakola götürülürken, bina sakinleri de rahat bir nefes aldı. ekipler tarafından evde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, alkol ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-İHA-

Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar
Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar

Pompalı Tüfek, Kayseri, Polis, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar - Son Dakika


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