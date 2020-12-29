Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı - Son Dakika

Kayseri Adliyesi'nin otoparkına bırakılan şüpheli bavuldan kıyafet çıktı.

Otoparkın kenarına bırakılan bavuldan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini aldı.

Bu esnada olay yerine gelen elektrik teknikeri R.A, polislere, bavulun kendisine ait olduğunu, İstanbul'dan geldiğini, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde bulunan icra dairesinde bir işi olduğunu, bırakacak yeri olmadığı için bavulunu adliyenin otoparkına bıraktığını anlattı.

R.A'nın açtığı bavulda kışlık kıyafet olduğu görüldü.