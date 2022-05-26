Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 kardeş yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 kardeş yakalandı

26.05.2022 14:52

Kayseri'de jandarma tarafından terör örgütü YPG/PKK'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma tarafından terör örgütü YPG/ PKK'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmada, ülkesinde YPG/PKK içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu kardeşler M.T. ve B.T'nin kentte saklandığı adresi tespit etti.

Merkez Kocasinan ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı, ikametteki dijital materyallere el konuldu.

Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 kardeş yakalandı
Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 kardeş yakalandı
Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 kardeş yakalandı
Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 kardeş yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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