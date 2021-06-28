Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı - Son Dakika

Bursa'da üniversite sınavına giren bazı gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

Bursa Adliyesi önünde toplanan öğrenciler adına açıklama yapan Kübranur Güner, üniversitesi sınavına bir gün kala yayımlanan "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı haberin tüm motivasyonlarını bozduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu haber üzerinden teyitsiz bir şekilde açıklama yaptığını dile getiren Güner, "Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız." dedi.

Güner, konuyu yanlış haber yapan basın kuruluşlarının 27 saat boyunca bunu devam ettirdiklerini ve sınav saatinin son bulmasıyla birlikte haberi düzelttiklerinin ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir. Gençlerin 'özür dile' çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz. Gençleri kirli siyasetlerine alet eden CHP yönetimi bizlere en önemli günümüzde büyük bir darbe vurarak gençlere verdiği gerçek değeri bir kez daha göstermiştir."

Konuşmanın ardından gençler adliyeye girerek, 1 liralık tazminat davası için dilekçelerini verdi.