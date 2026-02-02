Kayseri\'de Yağsız Kesim Standartları Belirlendi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ile Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras'ın katılımlarıyla, kesim standartları kapsamında yağsız kesime geçilmesi konusunun ele alındığı ortak bir basın toplantısı gerçekleştirildi. KTB Başkanı Bağlamış; Kayseri'de karkas kesimlerinde 2 kilo fire verilmesi kararının alındığını bildirdi.

Kesim Standartları kapsamında yağsız kesime geçilmesi konusu ile ilgili KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ev sahipliğinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Borsa hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras'ta katıldı. Kayseri'de karkas kesimlerde 2 kilo fire verilmesi kararı aldıklarını ve bu uygulamanın üreticiyi koruyacak bir uygulama olduğunu belirten KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından büyükbaş karkas kesimleri için Türkiye genelinde bir uygulama başlatıldı. Büyükbaş hayvan kesimlerinin Türkiye genelinde karkas kesim olarak devam etmesi noktasında bakanlığımız bir yazı gönderdi. Bugün itibariyle bütün illerimizde büyükbaş karkas kesimlerinin yağsız yapılacağı istişareler halinde uygulamaya alındı. Biz de Kayseri Kırmızı Et Üreticilerimiz ile birlikte bütün süreçlerde hem istişare halindeydik, hem de sonuç esnasında birkaç gün önce bir araya gelerek Kayseri'deki uygulamanın nasıl olacağı, üreticilerimize bilgi verilmesini istedik. Bugün üreticilerimizle toplantı yaptık ve son geldiğimiz noktada şehrimizde uygulanacak olan karkas yağsız kesimde Kayseri olarak bir hayvan kesiminde mal başı 2 kilo olarak fire düşülerek kesim olmasını kararlaştırdık. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Aslında bu uygulama üreticimizi koruyan bir uygulama. Bütün illerde farklı kesim uygulamaları oluyordu, bakanlığımız bunun önüne geçilebilmesi adına bir uygulama başlattı. Bu uygulamayı benimsediğimizi ifade etmek istiyorum. Üreticilerimizin endişesi olmasın. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımız kesimle ilgili üreticileri koruyacak şekilde bir uygulama hayata geçirdi. Bu uygulama şu demek; bir hayvan kesimhanecisi isterse büyükbaş hayvandan hiç fire de düşmeyebilir. Ama şehrimizde yıllardır uygulanan bir gelenek var, karkasta 2 kilo fire uygulanması. Biz bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz. Uygulamamız bugün itibariyle başlayacaktır" dedi.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ise açıklamasında Kayseri olarak bakanlığın uygulamasına uyum göstereceklerini ifade ederek; "Biliyorsunuz ülkemizde üretim her yıl geriye doğru gidiyor. Genç nüfus artık üretime doğru kaymıyor, köylerde genç nüfus üretim yapmıyor. Buna karşılık olarak küçük işletmelerimiz gün geçtikçe kan kaybediyor ve ortadan kalkıyor. Bunun yanında ülkemizde çok aşırı şekilde anaç hayvan kesimi oldu. Buna karşılık olarak da hayvancılıkta üretimimiz her gün geriye gitmekte ve sıkıntı yaşamaktayız. İthalatla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz aşırı şekilde ülkemize ithalat geliyor. Bizim biran önce üretimi artırmamız, bununla ilgili politikalar geliştirmemiz lazım. Kırmızı et üreticileri olarak çok sıkıntılıyız. Her şey markette başlamıyor; hayvanın doğumundan tutun beslenmesinden ve en sonunda karkas kesimine kadar bu iş geliyor. Üretici kesimhanedeki neticeden sonra gelirini elde ediyor. Birçok değişik kesim şekilleri ve standartları vardı, çok çeşitli kafa karışıklıkları vardı. Biz üreticiler olarak yağlı kesilmesini isteriz. Çünkü hayvandan ne çıktıysa parasının alınmasını istiyoruz. Bakanlığın şöyle bir çalışması oldu; 'Türkiye genelinde yağsız kesim olacak' diye. Biz de tabi Kayseri olarak buna uyum göstereceğiz" diye konuştu.

Son dönemde hayvanlarda görülen hastalık nedeniyle üreticilerin büyük bir kayba uğradığını dile getiren Başkan Aras; "Üreticilerimiz çok mağdur oldu, yüzde 30-40 civarında verim kaybına ulaştı. Telef oranı çok yüksek oldu, yüzde 5-6-7 civarında bir telef olayı oldu. Biz bunun ceremesini çekiyoruz. Bu aslında Türkiye'de olmayan bir hastalıktı, 25 Mayıs'ta Hakkari tarafından ülkeye girdi ve her tarafa yayıldı. Aslında biz şap hastalığına alışkın üreticileriz ama bu hastalık aynı covid gibi görülmemiş bir hastalıktı. Hayvanı aşırı şekilde yıpratıyor ve hayvan iyileştikten sonra da verimini üzerine alamıyor. Üreticilerimizde yüzde 30-40 civarında bir verim kaybı oluştu, çok büyük telefler oldu. Zarar da çok büyük, tahminim 4 milyar dolar civarında Türkiye çapında üreticinin bir zararı oldu. Birkaç ay sonra bunların sıkıntıları oluşacak. Çünkü üretici besiye gelmeyen hayvanını kesti, hastalık girdi korktu hemen kesti. Her ahırda ölüm olayı oldu. Bu da 3-4 ay sonra piyasaya yansıyacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ