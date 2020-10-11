Kayseri'de yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

KAYSERİ'de yaralı halde bulunan kızıl şahin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kayseri'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daha sonra ERÜ Veteriner Fakültesi'ne bağlı Hayvan Hastanesi'nde getirilen kızıl şahinin, bir kanadında ve dirsek bölgesinde kırık olduğu ve açık yaralanma olduğu tespit edildi. Yaralı şahin, burada tedaviye alındı.