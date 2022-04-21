Kayseri'de yükseköğrenim gören 120 ülkenin öğrenci başkanları iftarda buluştu - Son Dakika
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Kayseri'de yükseköğrenim gören 120 ülkenin öğrenci başkanları iftarda buluştu

21.04.2022 21:08
Kayseri'de yükseköğrenim gören 120 ülkenin öğrenci başkanları iftarda buluştu

Kayseri'de üniversite öğrenimi gören 120 ülkenin öğrenci başkanları, Medeniyetin Burçları Derneği tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kayseri'de üniversite öğrenimi gören 120 ülkenin öğrenci başkanları, Medeniyetin Burçları Derneği tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, bir restorandaki programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin birer gönül ve kültür elçileri olduğunu söyledi.

Misafir öğrencilerin Müslümanların geleceği ve ümidi olduğunu belirten Çalış şöyle devam etti:

"Çünkü sizlerin kendi memleketlerinizde alacağınız görevler, yapacağınız faaliyetler ümmeti Müslüman'a ışık tutacak. O yüzden gerçekten çok değerlisiniz. Biz 120'nin üzerinde ülkeden 4 bine yakın uluslararası öğrenciye eğitim öğretim sağlayan bir üniversiteyiz. Bundan da gurur duyuyoruz. Uluslararası öğrencileri kendi öğrencilerimiz ile bir tutuyoruz, hatta pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çünkü sizler bizim misafirlerimizsiniz."

Dernek başkanı Ali Dursun ise dernek bünyesinde 120 ülkenin 120 öğrenci başkanı ile ramazanın birlik ve beraberlik ruhuyla iftarda bir araya geldiklerini söyledi.

Beş kıtadan öğrencileri olduğunu belirten Dursun, "Sizlerin mezuniyet sonrası gittiğiniz ülkelerde siyasette, ekonomide, akademide, bürokraside, askeriyede etkili olduğunuzu biliyoruz. Türkiye ile gönül bağınızı bildiğimiz için sizleri gönüllü kültür elçilerimiz olarak görüyoruz." dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da değişik coğrafyalardan gelmiş kardeşleri ile beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

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Mustafa Çalış, Üniversite, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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