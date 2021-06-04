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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

04.06.2021 16:15
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda jandarma tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda jandarma tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalarda Suriye'nin Hama ve Azez bölgeleri ile Irak'ta örgüt içinde silahlı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan B.A, G.E. ve A.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan G.E. ve A.H, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 2 Haziran Salı günü belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Jandarma, Kayseri, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı - Son Dakika


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