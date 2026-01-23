Kayseri'den Çöpü Elektriğe Dönüştüren Proje

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'nden geçen yıl toplanan 467 bin 642 ton çöp ve 2 bin 150 ton tıbbi atığın ayrıştırılıp işlenmesiyle yılda 47 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek, ayda yaklaşık 14 bin 500 konutun enerji ihtiyacı karşılandı. Enerji üretim tesisinin soğutma suyunun değerlendirilmesiyle ısıtılan seralarda ise 450 ton domates üretildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Molu Mahallesi'nde 7 yıl önce 410 bin metrekare alanda faaliyete geçirilen katı atık depolama tesisi kent genelinde toplanan günlük 2 bin tona yakın çöpün işlenmesini sağlıyor. Düzenli depolama tesisinde toplanan çöplerin yakılması ile ortaya çıkan metan gazından elektrik enerjisi elde ediliyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'nden geçen yıl toplanan 467 bin 642 ton çöp ve 2 bin 150 ton tıbbi atığın ayrıştırılıp işlenmesiyle yılda 47 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek, ayda yaklaşık 14 bin 500 konutun enerji ihtiyacı karşılandı. Enerji üretim tesisinin soğutma suyunun değerlendirilmesiyle ısıtılan seralarda ise 450 ton domates üretildi.

'HEM ÇEVRESEL HEM DE EKONOMİK KAZANIM ELDE EDİLDİ'

DHA'ya konuşan ve her ay 14 bin 500 konutun elektrik ihtiyacına eş değer enerjinin katı atık tesisinden biyogaz yoluyla elde edildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Düzenli Depolama Tesisi'ne gelen atıklardan 47 milyon kilovatsaat enerji üretilerek hem çevresel hem de ekonomik kazanım elde edildi. Üretilen 47 milyon kilovatsaat enerji, 14 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacına denk geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın bu alanda her zamanki yaptığı gayretli çalışmaları da adeta önemseyen bir yaklaşım ile sıfır atık projelerine destek veren bir çalışma anlayışı içerisinde çevremizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'PARK-BAHÇE ATIKLARINDAN 250 TON KOMPOST ÜRETİYORUZ'

Enerji alanında kendine yeten bir şehir ve belediye yaklaşımı ile çalıştıklarını da anlatan Büyükkılıç, "Çevreci bir yaklaşım ile ekibimiz ile birlikte gayretlerimizi sürdürüyoruz. 2025 yılı içerisinde 467 bin 642 ton katı atık ve 2 bin 150 ton tıbbi atık bertaraf edilirken, düzenli depolama tesisine gelen atıklardan 47 milyon kilovatsaat enerji üretildi. Bu sadece 2025 yılında oradan elde edilmiş durumda. Park-bahçe atıklarının değerlendirilmesiyle de 250 ton kompost üretiyoruz. Bunu park-bahçelerimizin çim, bitki ve ağaçlarla ilgili gübreleme çalışmalarında kullanıyoruz. Böylece de sıfır atığa da erişmiş oluyoruz. Ayrıca, oradan çıkan enerjiyle 450 ton domates üretiyoruz. Hafriyat yönetimiyle 2 milyon 800 bin ton metreküp hafriyat toprağı kontrol altına alınarak, hem yeniden kullanım hem de düzenli depolama imkanı sağlıyoruz. Temiz hava hedefi doğrultusunda bu sene bin 500 tane dağıttık" diye konuştu.

'2019-2026 ARASI 283 MİLYON KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLDİ'

İlçelerdeki çöplerin de transfer istasyonları ile kent merkezindeki düzenli depolama sahasına getirildiğini söyleyen Memduh Büyükkılıç, "Katı atık transfer istasyonlarımız marifetiyle 5 ilçede bölgesel olarak onları toplayıp taşıyarak, değerlendirme ve rastgele yerlere atılmasını da engelleme yönündeki gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Bu amaçla da 39 bin 700 ton atığı düzenli bir depolama sahası tarafına toplamak amacıyla taşımış durumdayız. 2019'dan 2026'ya kadar katı atıkların değerlendirmesiyle 283 milyon 275 bin kilovatsaat elektriğin üretildiğini, ekonomimize katkı, belediyemize imkan sağladığını 150 milyon metreküp metan gazının bertaraf edilmesiyle de adeta büyük bir sera gaz salınımını engelleyerek en büyük çevreci belediyelerden biri olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Yenilenebilir enerji konusunda ulaşım birimimizin yapmış olduğu 1 milyarlık bir yatırım ile oradan çıkan enerji marifetiyle yüzde 50'sini tramvay hatlarımızda, elektrikli otobüslerimizde yüzde 50'sini de satarak para kazanmak suretiyle kaynaklarımızı zenginleştirme yönüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Öykü GENÇ/KAYSERİ,