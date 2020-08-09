Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ara verdiği gösterilerine Kayseri Kalesi'nde yeniden başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, yeni normalleşme döneminde alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar mehteran takımının gösterisini büyük coşkuyla izledi.

Konserler hafta için her gün 16.00-17.00 saatleri arasında Kayseri Kalesi'nde devam edecek.

Büyükşehir Belediyesinden "Doğal Ürünler Pazarı"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için organik tarıma büyük destek veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki pazar çarşamba, cumartesi ve pazar günleri sabah 08.00 -18.00 saatleri arasında vatandaşların alışveriş yapabilmesi için açık olacak.

Doğal Ürünler Pazarında domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydonoz, semizotu, ekşimen, sumak, dere otunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı, karpuz, kavun, çilek, üzüm, acur, kelek, kabak gibi ürünler de bulunuyor.

MAZLUMDER'den İncesu ilçesine ziyaret

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) İncesu'da ziyaretlerde bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, şube başkanı Ahmet Taş ve beraberindeki heyetle birlikte ilk ziyaretini İncesu Milli Eğitim Müdürlüğüne gerçekleştirdi. Heyet daha sonra İncesu İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

Ardından Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i makamında ziyaret eden dernek üyeleri başkan İlmek'e çalışmalarında başar diledi.