Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için filyasyon ekiplerine 22 araç ve 16 personelle tam destek oldu.

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Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için filyasyon ekiplerine 22 araç ve 16 personelle tam destek oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gerek şehrin huzuru gerekse halk sağlığı için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pandemi ile mücadele kapsamında en büyük fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Belediyesi olarak özellikle ellerinden geldiğince vatandaşların sağlığını korumak için gerekli çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Beden, ruh ve toplum sağlığı olmak üzere bütün sağlık kademelerinde belediye olarak hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Olayın ilk göründüğü andan itibaren yapılması gereken çalışmaları ve bakanlıklar nezdinde gelen talimatları genelge doğrultusunda harfiyen yerine getirmek için yoğun bir gayretin içerisindeyiz. Elimizden gelen bütün imkanlarımızı bugünün özelinde ihtiyaç duyulan her alanda seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyesinden asfalt çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Şirintepe Mahallesi'nde yol ve çevre düzenlemesi çalışması yaptıklarını belirtti.

Mahallenin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir semt olduğunu, yeni blokların yükseldiğini ve nüfusun artığını kaydeden Palancıoğlu, "Bu nedenle bu semtte yapılan yol ve çevre düzenleme çalışması ile bölgenin hem ulaşımı kolaylaştırılmakta hem de eski yolar yenilenmektedir. Yapılan çalışmalar ile cadde ve sokaklar ile bunlara bağlantılı yollarda asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin metre yol çalışması ile yapılan çalışmada, alt yapıda bütünlük sağlandı ve 3 bin 500 ton asfalt kullanıldı." açıklamasında bulundu.

Palancıoğlu, hastaneler bölgesinde ve sağlık merkezlerinde dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

CHP İl Başkanı Özer'den mahalle ziyareti

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ni ziyaret eden Özer, evlere temizliğe giderek 4 çocuğunun nafakasını kazanmaya çalışan bir annenin uzaktan eğitim konusunda kendisinden yardım talebini anlattı.

Her gün onlarca kişinin yardım talebiyle kendilerini ziyaret ettiğini belirten Özer, "CHP olarak elimizden geldiğince, gücümüz ölçüsünde vatandaşlarımızın yardımına koşmaya, onların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Pandemi kurallarının uygulandığı ilk günlerde yaklaşık 2 bin 500 aileye yardım ettik. Etmeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Ataman'dan dernek ziyareti

İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman, Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek başkanı Hamdi Ünlüleblebici ile görüşen Ataman, dernek faaliyetleri ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kamuoyu tarafından yeterli şekilde tanınmadıklarını belirten Ünlüleblebici, derneklerinde 285 üye bulunduğunu, üyelerinin genelde memur ve işçilerden oluştuğunu, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yapılan yarışmalarda birçok uluslararası başarılarının bulunduğunu kaydetti.

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:29 - Kaynak: AA

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