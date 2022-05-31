Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) yaz okulu kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK, yaz okulu programı kapsamında her yaştan vatandaşın akademik, kişisel, sosyal, sanatsal ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla eğitimler verecek.

Yaz okulu 4 Temmuz'da başlayıp 26 Ağustos'ta sona erecek.

Kursların yanı sıra bilim merkezi gezisi, doğa yürüyüşü, sinema etkinliği, kültür gezisi, buz pateni ve yüzme etkinlikleri gibi aktiviteler ile seminerler de düzenlenecek.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretler

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, birçok kurumdan ve sivil toplum kuruluşundan misafirini ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çorum Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, AK Parti Meclis Üyesi İlyas Emre ve Erdemli Mahalle Muhtarı Ahmet Çavuş, Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu, Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürü Abdülnaim Gülseroğlu, Sıhhı Tesisatçılar Odası Başkanı Mehmet Faruk Vural, Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural ve Develi Şıhlı Mahallesi Muhtarı Yıldırım Demirel, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, misafirlerini başkanlık toplantı salonu ve makamında ayrı ayrı kabul ederek, sohbet etti ve istişarelerde bulundu.

Kocasinan'da "Türk Halk Müziği Ses Yarışması" düzenlendi

Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Kocasinan Sanat Günleri Projesi" kapsamında ortaokullar arasında "Türk Halk Müziği Ses Yarışması" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmada Erkilet General Emir Ortaokulu öğrencisi Eda Şahin birinci, Sancaktepe Şehit Fahrettin Livçalkan Ortaokulu öğrencisi Mehmet Furkan Ayaz ikinci ve Osman Düşüngel Ortaokulu öğrencisi Mehmet Efe Koçer üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.