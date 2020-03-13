Kayseri Devlet Tiyatrosunun ilk oyunu "Fehim Paşa Konağı" sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kayseri Devlet Tiyatrosunun ilk oyunu 'Fehim Paşa Konağı' sahnelendi - Son Dakika

Kayseri Devlet Tiyatrosunun ilk oyunu "Fehim Paşa Konağı" sahnelendi

6 saat önce

Kayseri Devlet Tiyatrosunun sahnesi, "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla açıldı.

Kayseri Devlet Tiyatrosunun ilk oyunu

Kayseri Devlet Tiyatrosunun sahnesi, "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla açıldı.

Turgut Özakman'a 1979 yılında "Büyük Ödül" kazandıran oyunda, eski kabadayı "Rasim Baba"nın, orta oyunu, karagöz-hacivat gibi uğraşlar dışında hiçbir tasası olmayan oğlu Yusuf'un öyküsü anlatılıyor.

Konya Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyunun yönetmenliğini Bengisu Gürbüzler Doğru'nun yaptığı oyunda, Özgür Keçeci, Özgür Baş, Yaşar Özboz, Yiğit Gümüşada, Fatih Yağlıcan, İlayda Alakoç ve Zeynep Çimenciler gibi isimler rol alıyor.

İki perdelik komedi oyunu tiyatroseverlerin beğenisini kazanırken, sanatçılar oyun sonunda ayakta alkışlandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, oyun öncesi yaptığı açıklamada,0 Şehir Tiyatrosu olarak hizmet veren binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerekli düzenlemelerin yapılarak kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Bundan sonra daha çok oyunla sanatseverlerle buluşacaklarını vurgulayan Dursun, Kayseri Devlet Tiyatrosunun sanatseverlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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