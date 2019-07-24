Son Dakika Haberleri: KAYSERİ DÜĞÜNDEN 2 GÜN SONRA İNTİHAR EDEN DAMAT TOPRAĞA VERİLDİ
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KAYSERİ DÜĞÜNDEN 2 GÜN SONRA İNTİHAR EDEN DAMAT TOPRAĞA VERİLDİ

21 dakika önce

KAYSERİ'de, evlendikten 2 gün sonra, evde kendisini iple su borusuna asarak yaşamına son veren Aydın E. (25), toprağa verildi.

KAYSERİ'de, evlendikten 2 gün sonra, evde kendisini iple su borusuna asarak yaşamına son veren Aydın E. (25), toprağa verildi.
Dekorasyon işi yapan Aydın E., dün akşam saatlerinde, merkez Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evinde banyodaki su borusuna kendisini iple astı. 2 gün önce evlendiği eşi H.E., eve geldiğinde Aydın E.'yi asılı halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aydın E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın E.'nin cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yapılan otopsinin ardından Aydın E.'nin cenazesi, bugün öğlen saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydın E.'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
İNTİHAR EDEN GENCİN DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Geçen Pazar günü düğünü olan Aydın E'nin düğün görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Aydın E'nin eşi H.E. ile birlikte oyun oynadığı görüldü.
KAYSERİ DÜĞÜNDEN 2 GÜN SONRA İNTİHAR EDEN DAMAT TOPRAĞA VERİLDİ
Kayseri, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
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