Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleriyle ilgili açıklama - Son Dakika

Kayseri'de nisan ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-30 Nisan döneminde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince "kasten öldürme", "yağma" ve "mala zarar verme" olayında yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince 3 yağma olayına işlem yapıldı, yakalanan 5 şüpheliden 2'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 84 hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 91 zanlıdan 11'i tutuklandı. Şüphelilerden ele geçirilen yaklaşık 122 bin lira değerinde malzeme ise müştekilere teslim edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 587 kişi gözaltına alındı, adli mercile sevk edilen zanlılardan 239'u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak-kullanmak" ve "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırma veya özendirme" suçlarından 125 olayda 216 kişiye yasal işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.