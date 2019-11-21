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Kayseri Gençlerbirliği, Nusaybin Gençlik'ibekliyor

6 saat önce

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği, ligin 6. hafta maçında kendi evinde oynayacağı Nusaybin Gençlikspor maçı öncesinde üç puana şartlandı.

Kayseri Gençlerbirliği, Nusaybin Gençlik'ibekliyor, System.String[]

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği, ligin 6. hafta maçında kendi evinde oynayacağı Nusaybin Gençlikspor maçı öncesinde üç puana şartlandı.


Bu sezon yükseldiği ligde yoluna namağlup devam eden Kayseri Gençlerbirliği, kendi evinde oynayacağı Nusaybin Gençlikspor maçına tam kadro olarak çıkacak. Geçen hafta milli takımlarda bulunan oyuncular nedeniyle sahaya genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir takım ile çıkan ve buna rağmen kazanan Krımızı-Siyahlı takım yükselişini sürdürmekte kararlı. Ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 13 puan ile lider İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı'nın ardından ikinci sırada yer alan ekip, Nusaybin maçının son idmanını yarın yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.


24 Kasım Pazar günü Erkilet 2 Nolu Saha'da 12.00'da oynanacak olan maçı Kayesri Bölgesi'nden Mehmet Altıparmak, Yaşar Özçetin ve İzzet Samur hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Nusaybin, Türkiye, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:03 Kaynak: İHA
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