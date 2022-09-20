Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Gittiği restoranda T.B. ile işletme sahibi Mehmet Karadağ arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. T.B., aracından aldığı pompalı tüfekle, Karadağ'ı vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karadağ'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan T.B.'nin Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde olduğu belirlendi. T.B., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | KAYSERİ'DE RESTORAN SAHİBİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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